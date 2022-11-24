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Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: отсутствует электричество

Станислав ПогориловЧетверг, 24 ноября 2022, 10:07
скриншот

В Госпогранслужбе сообщили, что пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией пока не работают.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "Из-за отсутствия электропитания, оформление лиц и транспорта в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией, и в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвинково", - на границе с Венгрией, не осуществляется".

Что предшествовало: По данным Офиса президента, после массированного обстрела россиянами инфраструктуры Украины, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова имели электроэнергию на утро четверга.

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Темы: границаэлектроэнергияУкраина
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