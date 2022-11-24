На Миколаївщині почали подавати електроенергію

В Миколаївській області почали частково подавати електроенергію на території області.

Джерело: повідомлення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма

Пряма мова: "Подаємо напругу по області. Є дозвіл диспетчера РДЦ. Загальна погоджена напруга 84 мВт на область. Набирати напругу будемо поступово".

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"Так само будуть з електрикою окремі об'єкти, які живляться на фідери критичної інфраструктури.

Щодо медицини: Усі служби працюють, 103 прийняло за добу понад 300 викликів, райони самі їдуть до лікарні, там простіше, ввечері начальник облздоров'я об'їхав особисто основні лікарні. Всі працюють від генераторів. На ранок проблем немає".

Передісторія:

Вранці 24 листопада заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені.