Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Миколаївщині почали подавати електроенергію

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 10:49
Фото: Слово і діло

В Миколаївській області почали частково подавати електроенергію на території області.

Джерело: повідомлення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма

Пряма мова: "Подаємо напругу по області. Є дозвіл диспетчера РДЦ. Загальна погоджена напруга 84 мВт на область. Набирати напругу будемо поступово".

"Так само будуть з електрикою окремі об'єкти, які живляться на фідери критичної інфраструктури.
Щодо медицини: Усі служби працюють, 103 прийняло за добу понад 300 викликів, райони самі їдуть до лікарні, там простіше, ввечері начальник облздоров'я об'їхав особисто основні лікарні. Всі працюють від генераторів. На ранок проблем немає".

Передісторія:

  • Вранці 24 листопада заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені.

Теми: Миколаївенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські захисники влучним ударом ліквідували 20 окупантів у Зеленому Яру – Генштаб

Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP

Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції

Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

Усі новини...
Миколаїв
Питну воду Миколаєву можуть повернути в найближчі тижні – Кім
До Миколаєва прибув перший від початку вторгнення РФ потяг 
Зеленський анонсував пункти допомоги мешканцям Херсонщини і відвідав Миколаїв
Останні новини
09:09
У половини мешканців Києва тривають аварійні відключення світла
09:07
Болгарія викликала посла Північної Македонії після стрілянини в культурному клубі
08:57
Окупанти мобілізують медиків на захоплених територіях Луганщини – ОВА
08:33
Глава МЗС Британії вперше прибув до Києва, анонсував новий пакет підтримки
08:23
Окупанти випустили понад 70 снарядів по Нікопольщині
07:55
Українські захисники влучним ударом ліквідували 20 окупантів у Зеленому Яру – Генштаб
07:25
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – зведення
06:25
фотоНа Харківщині знайшли тіла двох чоловіків: ймовірно, їх розстріляли росіяни
04:50
Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP
03:47
Міністр оборони Британії порадив Україні зберегти динаміку наступу взимку
Усі новини...