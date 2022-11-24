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На Николаевщине начали подавать электроэнергию

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 10:49
Фото: Слово и дело

В Николаевской области начали частично подавать электроэнергию на территории области.

Источник: сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима

Прямая речь: "Подаем напряжение по области. Есть разрешение диспетчера РДЦ. Общее согласованное напряжение 84 мВт на область. Набирать напряжение будем постепенно".

"Так же будут с электричеством отдельные объекты, которые запитаны на фидера критической инфраструктуры.

По медицине: Все службы работают, 103 приняло за сутки более 300 вызовов , районы сами едут в больницу там проще , вечером начальник облздрава объехал лично основные больницы . Все работают от генераторов . На утро проблем нет".

Предыстория:

  • Утром 24 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что после массированного обстрела россиянами инфраструктуры Украины, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова были запитаны.

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Темы: Николаевэнергетика
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