Херсонщина: ОГП підтвердив дані про 9 катівень, понад 400 цивільних було вбито

На деокупованих територіях Херсонської області росіяни облаштували щонайменше 9 катівень, знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону в четвер, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За даними Офісу генпрокурора, підтверджено наявність 9 катівень на звільненій території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, яких було вбито".

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Деталі: За словами генпрокурора, залишається високою мінна загроза в деокупованих населених пунктах.

Багато територій і будівель залишаються замінованими. Також є мінометні обстріли з боку агресора.

За словами Костіна, на території Херсонської області працюють 12 спільних прокурорсько-слідчих груп, також посилить роботу на деокупованих територіях команда ОГП.