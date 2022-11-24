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Херсонщина: ОГП подтвердил данные о 9 пыточных, более 400 гражданских были убиты

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 12:02
найденный застенок на Херсонщине. фото СБУ

На деоккупированных территориях Херсонской области россияне обустроили как минимум 9 пыточных, найдены более 400 тел убитых оккупантами гражданских.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона в четверг, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По данным Офиса генпрокурора, подтверждено наличие 9 пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Также выявлены тела 432 гражданских, которые были убиты".

Детали: По словам генпрокурора, остается высокой минная угроза в деоккупированных населенных пунктах.

Много территорий и зданий остаются заминированными. Также есть минометные обстрелы со стороны агрессора.

По словам Костина, на территории Херсонской области работают 12 совместных прокурорско-следственных групп, также усилит работу на деоккупированных территориях команда ОГП.

Темы: Офис генпрокурораХерсонская область
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