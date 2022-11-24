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Німеччина ініціює зустріч глав МЗС G7: подумають, як підтримати енергосистему України

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 11:12

Німеччина як головуюча у Групі семи держава ініціювала зустріч на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.

Про це заявила у своєму Twitter міністерка закордонних справ Анналена Бербок, пише "Європейська правда"

Вона назвала удари РФ по цивільній інфраструктурі нелюдським злочином, який неможливо толерувати.

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"Путіну подобається занурювати українців у холод і темряву за допомогою ракет. Але він ніколи не зламає і вашої жаги свободи, і нашої підтримки. Наступного тижня у Бухаресті, як головуюча у G7 країна, ми запросимо на зустріч партнерів на рівні глав МЗС, щоб ініціювати подальшу підтримку для постачання електроенергії в Україні", - заявила Бербок. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон також пообіцяв Україні та Молдові підтримку для подолання наслідків останніх ракетних ударів РФ - але у контексті міжнародної конференції, яку готують на 13 грудня.

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Теми: НімеччинаУкраїнаG7енергетика
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