Германия инициирует встречу глав МИД G7: подумают, как поддержать энергосистему Украины

Германия как председательствующее в Группе семи государство инициировала встречу на уровне министров иностранных дел, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате российских ракетных ударов.

Об этом заявила в своем Twitter министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет "Европейская правда".

Она назвала удары РФ по гражданской инфраструктуре бесчеловечным преступлением, которое невозможно терпеть.

"Путину нравится погружать украинцев в холод и темноту с помощью ракет. Но он никогда не сломает и вашей жажды свободы, и нашей поддержки. На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующая в G7 страна, мы пригласим на встречу партнеров на уровне глав МИД, чтобы инициировать дальнейшую поддержку для поставки электроэнергии в Украину", - заявила Бербок.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также пообещал Украине и Молдове поддержку для преодоления последствий последних ракетных ударов РФ - но в контексте международной конференции, которую готовят на 13 декабря.