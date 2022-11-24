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Германия инициирует встречу глав МИД G7: подумают, как поддержать энергосистему Украины

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 12:12

Германия как председательствующее в Группе семи государство инициировала встречу на уровне министров иностранных дел, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате российских ракетных ударов.

Об этом заявила в своем Twitter министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет "Европейская правда"

Она назвала удары РФ по гражданской инфраструктуре бесчеловечным преступлением, которое невозможно терпеть.

"Путину нравится погружать украинцев в холод и темноту с помощью ракет. Но он никогда не сломает и вашей жажды свободы, и нашей поддержки. На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующая в G7 страна, мы пригласим на встречу партнеров на уровне глав МИД, чтобы инициировать дальнейшую поддержку для поставки электроэнергии в Украину", - заявила Бербок. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также пообещал Украине и Молдове поддержку для преодоления последствий последних ракетных ударов РФ - но в контексте международной конференции, которую готовят на 13 декабря.

Темы: ГерманияУкраинаG7энергетика
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