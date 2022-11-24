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Україна та РФ днями вели переговори в ОАЕ щодо обміну полоненими і відновлення експорту аміаку – Reuters

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 12:34
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Представники України та Росії зустрілися в Об'єднаних Арабських Еміратах минулого тижня, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими, який пов’язують з відновленням експорту російського аміаку через український трубопровід.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на три обізнані джерела, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За інформацією джерел агентства, російські та українські представники відвідали столицю ОАЕ Абу-Дабі 17 листопада, де обговорили можливість дозволити Росії відновити експорт аміаку через Україну в обмін на повернення військовополонених. За словами джерел, переговори спрямовані на усунення перешкод для експорту, а також полегшення глобального дефіциту продовольства.

Вони проходили за посередництва ОАЕ, а не ООН, хоча остання відіграє центральну роль у переговорах щодо ініціативи експорту сільськогосподарської продукції з трьох українських портів. 

Reuters зазначає, що не може встановити, чи було досягнуто домовленостей на переговорах.

Посол України в Туреччині Василь Боднар підтвердив Reuters, що "звільнення українських військовополонених є частиною переговорів про відкриття експорту російського аміаку".

"Звичайно, ми шукаємо способи зробити це (повернути військовополонених - ред.) при будь-якій можливості", – сказав Боднар, додавши, що не знає, чи відбулася зустріч в ОАЕ.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство закордонних справ ОАЕ, Міністерства оборони і закордонних справ Росії і України не відповіли на запити Reuters про коментарі. На питання, чи брала участь в переговорах ООН, прес-секретар організації відмовився відповідати. 

Трубопровід
Трубопровід "Тольяті - Одеса"
Фото з Вікіпедії

Довідково: Аміак використовується для виробництва добрив. Трубопровід "Тольятті – Одеса" був призначений для перекачування до 2,5 мільйонів тонн аміачного газу на рік з російського Поволжя до українського порту "Південний", поблизу Одеси, для подальшої відправки міжнародним покупцям. Він був закритий після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Як зазначає Reuters, експорт аміаку не був частиною угоди про зерновий коридор за підтримки ООН.

Теми: переговориОАЕполоненіекспорт
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