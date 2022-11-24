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Украина и РФ на днях вели переговоры в ОАЭ по обмену пленными и возобновлению экспорта аммиака – Reuters

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 11:34
Украина и РФ на днях вели переговоры в ОАЭ по обмену пленными и возобновлению экспорта аммиака – Reuters
Иллюстративное фото из открытых источников

Представители Украины и России встретились в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными, который связывают с возобновлением экспорта российского аммиака через украинский трубопровод.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По информации источников агентства, российские и украинские представители посетили столицу ОАЭ Абу-Даби 17 ноября, где обсудили возможность позволить России возобновить экспорт аммиака в обмен на возвращение военнопленных.

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Переговоры проходили при посредничестве ОАЭ, а не ООН, хотя последняя играет центральную роль в переговорах по инициативе экспорта сельскохозяйственной продукции из трех украинских черноморских портов. 

По словам источников, переговоры направлены на устранение препятствий для экспорта, а также облегчение глобального дефицита продовольствия путем разблокирования украинского и российского экспорта.

Reuters отмечает, что не может установить, были ли достигнуты договоренности на переговорах.

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Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил Reuters, что "освобождение украинских военнопленных является частью переговоров об открытии экспорта российского аммиака".

 "Конечно, мы ищем способы сделать это (вернуть военнопленных - ред.) при любой возможности", –  сказал Боднар, добавив, что не знает, состоялась ли встреча в ОАЭ.

Министерство иностранных дел ОАЭ, Министерства обороны и иностранных дел России и Украины не ответили на запросы Reuters о комментариях. На вопрос, участвовала ли в переговорах ООН, пресс-секретарь организации отказался отвечать. 

Трубопровод
Трубопровод "Тольятти - Одеса"
Фото с Википедии

Справка: Аммиак используется для производства удобрений. Трубопровод "Тольятти - Одесса" был предназначен для перекачки до 2,5 миллионов тонн аммиачного газа в год из российского Поволжья в украинский порт "Южный", вблизи Одессы, для дальнейшей отправки международным покупателям. Он был закрыт после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Как отмечает Reuters, экспорт аммиака не был частью соглашения о зерновом коридоре при поддержке ООН.

Темы: переговорыОАЭпленныеэкспорт
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