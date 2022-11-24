Словацький прем'єр потролив Орбана: нагадав, що кордони в Європі змінилися

Прем'єр-міністр Угорщини Едуард Гегер пожартував над угорським колегою Віктором Орбаном через його шарф з мапою "Великої Угорщини".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Помітив, що у Віктора Орбана старий шарф, тож подарував йому сьогодні новий" - написав Гегер у Facebook і додав фото з Орбаном і шарфом з символікою Словаччини.

Під "старим шарфом" Гегер мав на увазі шалик з обрисами "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору. У цьому шарфі Орбана помітили в неділю на товариському матчі між збірними Угорщини і Греції.

МЗС Австрії теж з іронією прокоментувало появу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана у шарфі з картою "Великої Угорщини", проти чого раніше висловили обурення Україна та Румунія.

"Швидкий погляд на історичні карти у міністерстві закордонних справ підтвердив початкові припущення про те, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми проінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж нагоди", - заявили в австрійському міністерстві. Транслейтанією називали землі угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини.

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Водночас міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер назвав огидною появу Орбана в такому шарфі.