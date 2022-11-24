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Словацкий премьер потроллил Орбана: напомнил, что границы в Европе изменились

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 13:13

Премьер-министр Венгрии Эдуард Гегер пошутил над венгерским коллегой Виктором Орбаном из-за его шарфа с картой "Большой Венгрии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, поэтому подарил ему сегодня новый", - написал Гегер в Facebook и добавил фото с Орбаном и шарфом с символикой Словакии.

Под "старым шарфом" Гегер имел в виду шарфик с очертаниями "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе - современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины - которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора. В этом шарфе Орбана заметили в воскресенье на товарищеском матче между сборными Венгрии и Греции.

МИД Австрии тоже с иронией прокомментировал появление венгерского премьер-министра Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", против чего ранее выразили возмущение Украина и Румыния.

"Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве иностранных дел подтвердил первоначальные предположения о том, что Транслейтании не существует уже около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", - заявили в австрийском министерстве. Транслейтанией называли земли венгерской короны в составе двуединой Австро-Венгрии. 

В то же время министр иностранных дел Словакии Растислав Качер назвал отвратительным появление Орбана в таком шарфе.

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Темы: ВенгрияСловакияскандал
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