Окупанти хочуть змінити демографічний склад тимчасово окупованих територій – Спротив

У Росії обіцяють студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на тимчасово окупованих територіях України – таким чином загарбники планують змінити демографічний склад ТОТ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "По завершенню навчання представники деяких спеціальностей (зокрема лікарі, педагоги) мають переїхати працювати на тимчасово окуповані території України.

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У РФ заявляють, що це робиться з метою покриття дефіциту цих професій в регіоні. Проте насправді мета ворога – змінити демографічний склад населення".

Деталі: У ЦНС зазначили, що з цією ж метою росіяни проводять так звану "евакуацію" місцевих, аби асимілювати тих хто виїхав до Росії і натомість завезти росіян на захоплені землі.

Водночас Спротив підкреслює, що такі плани РФ приречені, адже ЗСУ поступово звільняють захоплені окупантами території.