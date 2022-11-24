Оккупанты хотят изменить демографический состав временно оккупированных территорий – Сопротивление

В России обещают студентам бесплатное обучение при условии дальнейшей отработки на временно оккупированных территориях Украины – таким образом захватчики планируют изменить демографический состав ВОТ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "По завершению обучения представители некоторых специальностей (в частности врачи, педагоги) должны переехать работать на временно оккупированные территории Украины.

В РФ заявляют, что это делается с целью покрытия дефицита этих профессий в регионе. Однако на самом деле цель врага – изменить демографический состав населения".

Детали: В ЦНС отметили, что с этой же целью россияне проводят так называемую "эвакуацию" местных, чтобы ассимилировать тех, кто выехал в Россию, и вместо них завезти россиян на захваченные земли.

В то же время Сопротивление подчеркивает, что такие планы РФ обречены, поскольку ВСУ постепенно освобождают захваченные оккупантами территории.