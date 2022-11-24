Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Водопостачання відновлено по всьому Києву - мер

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 листопада 2022, 13:53
Віталій Кличко, фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що водопостачання відновлено в усіх районах Києва.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність".

Деталі: За словами столичного очільника, наразі ще може спостерігатись понижений тиск води в системі, особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Кличко запевнив, що фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Віталій КличководаКиїв
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Із Кремля "йдуть" куратора всіх російських виборів, цього хочуть силовики – ЗМІ

Журналісти знайшли розшукуваного екс-голову НБУ Шевченка у Відні

Українські захисники влучним ударом ліквідували 20 окупантів у Зеленому Яру – Генштаб

Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції

Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Усі новини...
Віталій Кличко
На Київ летіла 31 ракета, 21 збили, є кілька влучань у критичну інфраструктуру – Кличко
Росіяни вдарили по Києву: влучили в інфраструктурний об'єкт та двоповерхівку, 3 загиблих
Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"
Останні новини
12:12
Арахамія їздив до Відня на зустріч з Фірташем – розслідування
12:10
Окупанти вбили 10 жителів Херсонщини за добу, поранених – понад 50
11:44
Готові поділитися теплом та світлом: як українці влаштовують пункти незламності вдома
11:40
Німецькі депутати прирівняли Голодомор до Голокосту у резолюції, яку має голосувати Бундестаг
11:38
Пункти на кордоні з Польщею, Угорщиною та Молдовою можуть працювати з перебоями
11:35
Кличко: Третина Києва уже з теплом
11:30
У НБУ хочуть створити мережу із 1000 банківських відділень, які точно працюватимуть при блекауті
11:29
фотоСБУ затримала в Києві агента ФСБ, який готував диверсії
11:20
Полтавщина повертається до графіків відключень світла
11:11
Із Кремля "йдуть" куратора всіх російських виборів, цього хочуть силовики – ЗМІ
Усі новини...