Водопостачання відновлено по всьому Києву - мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що водопостачання відновлено в усіх районах Києва.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність".

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Деталі: За словами столичного очільника, наразі ще може спостерігатись понижений тиск води в системі, особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Кличко запевнив, що фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.