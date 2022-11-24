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Водопостачання відновлено по всьому Києву - мер

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 листопада 2022, 12:53
Водопостачання відновлено по всьому Києву - мер
Віталій Кличко, фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що водопостачання відновлено в усіх районах Києва.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність".

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Деталі: За словами столичного очільника, наразі ще може спостерігатись понижений тиск води в системі, особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Кличко запевнив, що фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Теми: Віталій КличководаКиїв
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