Водоснабжение восстановлено во всем Киеве - мэр
Четверг, 24 ноября 2022, 13:53
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение восстановлено во всех районах Киева.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность".
Детали: По словам столичного председателя, пока еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе, особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек.
Кличко заверил, что специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации.
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