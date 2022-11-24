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Водоснабжение восстановлено во всем Киеве - мэр

Станислав ПогориловЧетверг, 24 ноября 2022, 13:53
Виталий Кличко, фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение восстановлено во всех районах Киева.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность".

Детали: По словам столичного председателя, пока еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе, особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек.

Кличко заверил, что специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации.

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Темы: Виталий КличководаКиев
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