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Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 13:03

У четвер депутати Європарламенту схвалили виділення кредиту у розмірі 18 мільярдів євро на підтримку України під час війни Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Європарламенту.

Ці 18 мільярдів євро покриють приблизно половину щомісячної потреби України у фінансуванні у розмірі 3-4 мільярдів євро у 2023 році. Згідно з пропозицією Єврокомісії, гроші підуть на підтримку основних державних послуг - таких як робота лікарень, шкіл та надання житла для переселенців, макроекономічну стабільність та відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої Росією. Кредит, який ЄС залучить з фінансових ринків, буде надаватися щоквартальними платежами, з безперервністю та передбачуваністю, що є необхідною умовою для того, щоб утримати Україну на плаву в умовах війни.

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Кредит є обумовленим для України. Він вимагає проведення реформ, спрямованих на зміцнення інституцій країни та підготовку її як до відновлення, так і до членства в ЄС. Умови, які переглядаються Єврокомісією перед кожним траншем, включають заходи з боротьби з корупцією, судову реформу, повагу до верховенства права, належне врядування та модернізацію інституцій.

Рішення було ухвалено 507 голосами проти 38 при 26 утрималися.

"Україна бореться за європейські цінності. Європейський Парламент та Європейський Союз продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах.

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Сьогодні ми схвалили переважною більшістю голосів і з рекордною швидкістю пакет підтримки у розмірі 18 мільярдів євро, щоб допомогти Україні пережити війну і відновити її критично важливу інфраструктуру" – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Тепер кредит має бути схвалений одноголосно в Раді ЄС 6 грудня, перш ніж Єврокомісія зможе вийти на ринки та виділити підтримку на початку 2023 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

Теми: ЄвропарламентУкраїнагроші
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