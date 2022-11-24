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Европарламент поддержал предложение о выделении Украине 18 млрд евро в 2023 году

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 13:03

В четверг депутаты Европарламента одобрили выделение кредита в размере 18 миллиардов евро на поддержку Украины во время войны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Европарламента.

Эти 18 миллиардов евро покроют примерно половину ежемесячной потребности Украины в финансировании в размере 3-4 миллиардов евро в 2023 году. Согласно предложению Еврокомиссии, деньги пойдут на поддержку основных государственных услуг - таких как работа больниц, школ и предоставление жилья для переселенцев, макроэкономическую стабильность и восстановление критической инфраструктуры, разрушенной Россией. Кредит, который ЕС привлечет с финансовых рынков, будет предоставляться ежеквартальными платежами, с непрерывностью и предсказуемостью, что является необходимым условием для того, чтобы удержать Украину на плаву в условиях войны.

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Кредит является обусловленным для Украины. Он требует проведения реформ, направленных на укрепление институтов страны и подготовку ее как к восстановлению, так и к членству в ЕС. Условия, которые пересматриваются Еврокомиссией перед каждым траншем, включают меры по борьбе с коррупцией, судебную реформу, уважение к верховенству права, надлежащее управление и модернизацию институтов.

Решение было принято 507 голосами против 38 при 26 воздержавшихся.

"Украина борется за европейские ценности. Европейский Парламент и Европейский Союз продемонстрировали чрезвычайную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах.

Сегодня мы одобрили подавляющим большинством голосов и с рекордной скоростью пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро, чтобы помочь Украине пережить войну и восстановить ее критически важную инфраструктуру", - заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

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Теперь кредит должен быть одобрен единогласно в Совете ЕС 6 декабря, прежде чем Еврокомиссия сможет выйти на рынки и выделить поддержку в начале 2023 года.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил против плана Европейской комиссии по предоставлению Украине помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений.

Темы: ЕвропарламентУкраинаденьги
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