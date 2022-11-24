Влада показала наслідки ракетного удару по Вишгороду, де загинули 5 людей
Четвер, 24 листопада 2022, 14:27
Київська обласна військова адміністрація опублікувала фото житлових будинків у Вишгороді, які постраждали у результаті ракетного удару Росії 23 листопада, – там загинули 5 людей.
Джерело: КОВА у Telegram
Деталі: Ворожа ракета вщент зруйнувала багатоповерхівку у центрі міста.
Крім цього, пошкоджень зазнали ще чотири будинки, дитячий майданчик, школа та садок.
За інформацією начальника поліції Київщини, через ракетний терор Росії у Вишгороді загинули п'ятеро людей, ще 35 – постраждали.
20 людей залишаються в лікарнях.
Влада зазначає, що тим, хто цього потребує, надають тимчасове житло та всю необхідну допомогу.