Влада показала наслідки ракетного удару по Вишгороду, де загинули 5 людей

Київська обласна військова адміністрація опублікувала фото житлових будинків у Вишгороді, які постраждали у результаті ракетного удару Росії 23 листопада, – там загинули 5 людей.

Джерело: КОВА у Telegram

Деталі: Ворожа ракета вщент зруйнувала багатоповерхівку у центрі міста.

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Крім цього, пошкоджень зазнали ще чотири будинки, дитячий майданчик, школа та садок.



За інформацією начальника поліції Київщини, через ракетний терор Росії у Вишгороді загинули п'ятеро людей, ще 35 – постраждали.





20 людей залишаються в лікарнях.

Влада зазначає, що тим, хто цього потребує, надають тимчасове житло та всю необхідну допомогу.