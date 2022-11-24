Власти показали последствия ракетного удара по Вышгороду, где погибли 5 человек
Четверг, 24 ноября 2022, 14:27
Киевская областная военная администрация опубликовала фото жилых домов в Вышгороде, которые пострадали в результате ракетного удара России 23 ноября, – там погибли 5 человек.
Источник: КОВА в Telegram
Детали: Вражеская ракета полностью разрушила многоэтажку в центре города.
Кроме этого, повреждения получили еще четыре дома, детская площадка, школа и садик.
По информации начальника полиции Киевской области, в результате ракетного террора России в Вышгороде погибли пять человек, еще 35 – пострадали.
20 человек остаются в больницах.
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Власти отмечают, что тем, кто в этом нуждается, предоставляют временное жилье и всю необходимую помощь.