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Власти показали последствия ракетного удара по Вышгороду, где погибли 5 человек

Ирина БалачукЧетверг, 24 ноября 2022, 14:27
Фото: Алексей Кулеба

Киевская областная военная администрация опубликовала фото жилых домов в Вышгороде, которые пострадали в результате ракетного удара России 23 ноября, – там погибли 5 человек. 

Источник: КОВА в Telegram

Детали: Вражеская ракета полностью разрушила многоэтажку в центре города.

Кроме этого, повреждения получили еще четыре дома, детская площадка, школа и садик.

По информации начальника полиции Киевской области, в результате ракетного террора России в Вышгороде погибли пять человек, еще 35 – пострадали.

20 человек остаются в больницах.

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Власти отмечают, что тем, кто в этом нуждается, предоставляют временное жилье и всю необходимую помощь.

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