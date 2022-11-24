За кордоном базову підготовку уже пройшли більше 7 тисяч українських бійців
Четвер, 24 листопада 2022, 14:34
Більше 7 тисяч українських військовослужбовців ЗСУ уже пройшли базову підготовку за кордоном.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова
Пряма мова Громова: "На даний час за напрямом експлуатація озброєнь і військової техніки вже пройшли підготовку за кордоном 6 тис. 700 військовослужбовців ЗС України, і зараз триває підготовка ще 300 військовослужбовців.
Щодо базової підготовки військовослужбовців. На даний час уже пройшли підготовку 7 тис. 600 військовослужбовців і триває підготовка 2 тис. 900 військовослужбовців".
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