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За кордоном базову підготовку уже пройшли більше 7 тисяч українських бійців

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 13:34
За кордоном базову підготовку уже пройшли більше 7 тисяч українських бійців
Фото: УП

Більше 7 тисяч українських військовослужбовців ЗСУ уже пройшли базову підготовку за кордоном.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова

Пряма мова Громова: "На даний час за напрямом експлуатація озброєнь і військової техніки вже пройшли підготовку за кордоном 6 тис. 700 військовослужбовців ЗС України, і зараз триває підготовка ще 300 військовослужбовців.

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Щодо базової підготовки військовослужбовців. На даний час уже пройшли підготовку 7 тис. 600 військовослужбовців і триває підготовка 2 тис. 900 військовослужбовців".

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Теми: арміяУкраїнаЄС
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