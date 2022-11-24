За рубежом базовую подготовку уже прошли более 7 тысяч украинских бойцов

Более 7 тысяч украинских военнослужащих ВСУ уже прошли базовую подготовку за рубежом.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова

Прямая речь Громова: "В настоящее время по направлению эксплуатация вооружений и военной техники уже прошли подготовку за рубежом 6 тыс. 700 военнослужащих ВС Украины, и сейчас продолжается подготовка еще 300 военнослужащих.

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Относительно базовой подготовки военнослужащих. В настоящее время уже прошли подготовку 7 тыс. 600 военнослужащих и продолжается подготовка 2 тыс. 900 военнослужащих".

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