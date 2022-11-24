В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

За даними Укргідрометцентру, 25 листопада вночі та вранці у північних, центральних та південних областях України очікується туман, видимість 200 -500 м, у зв'язку з цим оголошено I жовтий рівень небезпеки.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: В Києві та області у найближчу годину з утриманням до ранку 25 листопада також очікується туман, видимість 200 - 500 м.

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В ДСНС закликали громадян дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.

Також водіям порекомендували під час складних погодних умов: істотно знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.