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В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Станислав ПогориловЧетверг, 24 ноября 2022, 14:03
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
Фото: ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, 25 ноября ночью и утром в северных, центральных и южных областях Украины ожидается туман, видимость 200 - 500 м, в связи с этим объявлен I желтый уровень опасности.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: В Киеве и области в ближайший час с удержанием до утра 25 ноября также ожидается туман, видимость 200 - 500 м.

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В ГСЧС призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в частности на дорогах.

Также водителям порекомендовали во время сложных погодных условий: существенно снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Темы: погода
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