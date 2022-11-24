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Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 15:52
БОРИС ДЖОНСОН У КИЄВІ 17 ЧЕРВНЯ. ФОТО ОПУ

Київрада схвалила рішення про присвоєння колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора.

Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні". 

Деталі: Мер повідомив, що в Києві знову чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду.

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Теми: КиївБорис ДжонсонВіталій Кличко
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