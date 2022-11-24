Борис Джонсон став почесним громадянином Києва
Четвер, 24 листопада 2022, 14:52
Київрада схвалила рішення про присвоєння колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.
Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова: "Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора.
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Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні".
Деталі: Мер повідомив, що в Києві знову чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду.