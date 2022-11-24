Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Київрада схвалила рішення про присвоєння колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора.

Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні".

Деталі: Мер повідомив, що в Києві знову чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду.