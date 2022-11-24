Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 14:52
Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева
БОРИС ДЖОНСОН В КИЕВЕ 17 ИЮНЯ. ФОТО ОПУ

Киевсовет принял решение о присвоении бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Борис Джонсон неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в драматическое время нашей борьбы против российского агрессора.

Реклама:

Борис Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине". 

Детали: Мэр сообщил, что в Киеве снова ждут Джонсона, чтобы вручить ему награду.

Темы: КиевБорис ДжонсонВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: