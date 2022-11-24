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Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 15:52
БОРИС ДЖОНСОН В КИЕВЕ 17 ИЮНЯ. ФОТО ОПУ

Киевсовет принял решение о присвоении бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Борис Джонсон неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в драматическое время нашей борьбы против российского агрессора.

Борис Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине". 

Детали: Мэр сообщил, что в Киеве снова ждут Джонсона, чтобы вручить ему награду.

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Темы: КиевБорис ДжонсонВиталий Кличко
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