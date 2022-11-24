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Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах зупинити Путіна

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 16:00

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву опублікували в офіційному Telegram-каналі. 

Зеленський зауважив, що війна триває вже 9 місяців і за цей час на різних міжнародних майданчиках намагаються шукати рішення для того, щоб зупинити Росію, максимально ізолювати її та вирішити створені війною глобальні проблеми.  

"Чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через 9 місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї? Щоб нарешті зупинити перелік місяців війни та почати відлік років миру, треба використати всі національні й міжнародні можливості для тиску на державу-терориста. Будьте у цьому лідерами – і будете лідерами руху до миру", - заявив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, головуюча в ОБСЄ Польща відмовила у візах російській делегації, яка мала їхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ  24-26 листопада.

Теми: ЗеленськийОБСЄПутін
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