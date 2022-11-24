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Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах зупинити Путіна

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 15:00

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву опублікували в офіційному Telegram-каналі. 

Зеленський зауважив, що війна триває вже 9 місяців і за цей час на різних міжнародних майданчиках намагаються шукати рішення для того, щоб зупинити Росію, максимально ізолювати її та вирішити створені війною глобальні проблеми.  

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"Чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через 9 місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї? Щоб нарешті зупинити перелік місяців війни та почати відлік років миру, треба використати всі національні й міжнародні можливості для тиску на державу-терориста. Будьте у цьому лідерами – і будете лідерами руху до миру", - заявив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, головуюча в ОБСЄ Польща відмовила у візах російській делегації, яка мала їхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ  24-26 листопада.

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Теми: ЗеленськийОБСЄПутін
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