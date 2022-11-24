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Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках остановить Путина

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовали в официальном Telegram-канале. 

Зеленский отметил, что война продолжается уже 9 месяцев и за это время на различных международных площадках пытаются искать решения для того, чтобы остановить Россию, максимально изолировать ее и решить созданные войной глобальные проблемы.  

"Почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи? Чтобы наконец остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, надо использовать все национальные и международные возможности для давления на государство-террориста. Будьте в этом лидерами - и будете лидерами движения к миру", - заявил Владимир Зеленский. 

Напомним, председательствующая в ОБСЕ Польша отказала в визах российской делегации, которая должна была ехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября.

Темы: ЗеленскийОБСЕПутин
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