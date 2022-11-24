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Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону

Олександр ШумілінЧетвер, 24 листопада 2022, 15:38
Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону
Фото: скриншот

Мера Харкова Ігоря Терехова оштрафували на 3400 гривень за використання під час телемарафону "Єдині новини" недержавної мови.

Джерело: повідомлення мовного омбудсмена Тараса Креміня

Деталі: Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Тереховим Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Як зазначено у постанові, мер у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону.

Через це на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн.

Дослівно: "Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.

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Відповідно до статті 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначені постанови набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження: 4 грудня 2022 року".

Теми: мовакультура
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