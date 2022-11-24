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Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона

Александр ШумилинЧетверг, 24 ноября 2022, 16:38
Фото: скриншот

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование во время телемарафона "Единые новости" негосударственного языка.

Источник: сообщение языкового омбудсмена Тараса Креминя

Детали: Креминь вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Тереховым Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как указано в постановлении, мэр в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона.

Поэтому на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн.

Дословно: "Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой официальные интернет-представительства Харьковского городского головы в Facebook и Telegram должны быть выполнены на государственном языке.

В соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование: 4 декабря 2022 года".

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Темы: языккультура
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