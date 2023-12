"Холодна війна 2.0": група Єрмака-Макфола придумала, як посилити санкції проти РФ

Міжнародна робоча група Андрія Єрмака й Майкла Макфола щодо санкцій проти Росії напрацювала новий документ "Заходи щодо підвищення ефективності санкцій".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Група, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, вказала конкретні шляхи, якими обходять санкції, накладені на Росію, та закликала підвищити системність санкційних обмежень.

Зокрема, запропоновано створити уніфікований список санкцій, список правопорушників, контрольний список компаній і осіб із високим ризиком, систему "світлофорів" для оцінки дотримання країною режиму санкцій, моніторинг даних про російську торгівлю та покращений обмін даними між союзниками.

Зазначається, що санкції проти Росії справляють великий вплив на її економіку, проте їхній удар пом’якшено високими цінами на нафту й газ, а також наявними винятками та шпаринами, які дають змогу їх обійти. Деякі лазівки постійно виявляють і закривають, не в останню чергу завдяки увазі ЗМІ та експертним дослідженням, зазначають в ОП.

Крім того, у документі запропоновано більш системний підхід до встановлення меж для управління та регулювання економічних відносин із Росією – підхід "Холодна війна 2.0".

Це може передбачати впровадження спеціального торговельного режиму з РФ з метою мінімізації торгівлі та блокування доступу до західних технологій, ринків і фінансів до переходу до мирної зовнішньої політики.

Пряма мова Єрмака: "Це черговий колективний продукт робочої групи, що має реальний прикладний ефект: усі конкретні компанії, схеми обходу санкцій, висновки, зазначені в документі, вже відпрацьовуються нашими партнерами. Ми наполягаємо на посиленні санкційного тиску й на запровадженні максимально системного обмежувального підходу до режиму взаємодії з країною-терористом".

Деталі: Звіт структуровано за трьома основними секторами: фінансові, енергетичні санкції та військово-промисловий комплекс.

Аналіз озброєння російської армії в Україні показує широке використання технологічних компонентів виробництва США, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Японії, Китаю та Тайваню.

Названо: Mesit ASD S.R.O (Чехія), VKG Oil (Естонія), Nautech Electronics або SBIS Technology (Росія), Amkor Technologies (США постачає продукцію через філіппінський підрозділ), TaT Technologies (Ізраїль), Shenzhen Baoshi Technologies Co Ltd (КНР), Schaeffler Aerospace Gmbh&Co.Kg (Німеччина), Esp Safety Pvt Ltd (Індія), Ningbo Jiangbei Xinye Metal Works Co (КНР), Qingdao Evergreen Machinery Co Ltd (КНР), Binzhou Zili Precision Metal Technology Co Ltd (КНР), Wudi Runxin Stainless Steel Products (КНР), Risbridger (Велика Британія), Aeroforge (США), TOO Zenit-K (Казахстан), ТОВ "Кнтант-Астана" (Казахстан). PJP Tech Co, Ltd (Південна Корея), Photic Nova Technique inc. (Південна Корея), POSSIBLE, INC (Японія), Quindago Sources Optics (КНР), Walz Elektronic (Німеччина), Alta Industries Srl (Італія), ВАТ "Планар" (Білорусь), ВАТ "Інтеграл" (Білорусь), ВАТ "Пеленг" (Білорусь), Jema France (Франція), Valvo Bauelemente Gmbh (Німеччина), Secret Guardian LTD (Ізраїль), ЗАТ "Професійні мережеві системи" (Білорусь), ВАТ "КБ Дисплей" (Білорусь), ТОВ "Ітелсис Бел" (Білорусь), ВАТ "НІІЕВМ" (Білорусь), ТОВ "Глобал Фотон" (Росія).

Пропонується накласти санкції на російських виробників і компанії, які виробляють компоненти.

У фінансовій сфері використовуються посередники для приховування кінцевих бенефіціарів коштів, а також запровадження додаткових заходів для уникнення санкцій.

Наприклад, російський олігарх Мельниченко передав своїй дружині право власності на швейцарську компанію EuroChem за день до запровадження проти нього санкцій ЄС. Алішер Усманов уникнув санкцій, передавши величезні активи одній зі своїх сестер Саодат Нарзієвій, акушеру з Ташкента, зазначають в ОП.

Нафту російського походження змішують з нафтою з іншої країни, поки неросійський компонент не перевищить пороговий рівень, після якого ця нафта більше не класифікується як російська. Також стверджується, що Росія створює тіньовий флот танкерів, щоб уникнути поточних і майбутніх санкцій.

Танкерний флот компанії "Волзьке пароплавство", що належить російському олігарху Лісіну, який досі потрапив лише під санкції Австралії, використовується для транспортування нафти чи нафтопродуктів із російських портів до пункту перевалки за 20 морських миль від них.

У документі закликають західні економіки затвердити більш послідовні та комплексні санкції, особливо щодо військових підприємств, а також покращити формулювання санкцій, щоб усунути лазівки, які дозволяють таку торгівлю.

Запровадити секторальні санкції щодо всієї торгівлі продукцією військового призначення з Росією із застосуванням санкцій окремо до всіх юридичних осіб російського військово-промислового комплексу та їхніх торговельних партнерів.

Санкції, які застосовуються до кінцевого власника та контролера активів, також повинні застосовуватися до будь-якої номінальної особи, яка отримала офіційне право власності на активи в межах стратегії ухилення від санкцій, вважають у групі Єрмака-Макфола.

Професійні консультанти, які сприяють ухиленню від санкцій, повинні бути основною ціллю для вторинних санкцій, включно із загрозою заборони займатися професійною діяльністю принаймні на кілька років у разі сприяння порушенню санкцій.

Група пропонує "санкційній коаліції" скласти список порушників ("чорний список") транспортувальників нафти, трейдерів, фінансистів, страховиків і постачальників технічних транспортних послуг, які допомагали Росії уникнути нафтового ембарго.