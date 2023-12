"Холодная война 2.0": группа Ермака-Макфола придумала, как усилить санкции против РФ

Международная рабочая группа Андрея Ермака и Майкла Макфола по санкциям против России наработала новый документ "Меры по повышению эффективности санкций".

Источник: Офис президента

Детали: Группа, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посол Майкл Макфол, указала конкретные пути, которыми обходят санкции, наложенные на Россию, и призвала повысить системность санкционных ограничений.

В частности, предложено создать унифицированный список санкций, список правонарушителей, контрольный список компаний и лиц с высоким риском, систему "светофоров" для оценки соблюдения страной режима санкций, мониторинг данных о российской торговле и улучшенный обмен данными между союзниками.

Отмечается, что санкции против России оказывают большое влияние на ее экономику, однако их удар смягчен высокими ценами на нефть и газ, а также исключениями и лазейками, позволяющими их обойти. Некоторые лазейки постоянно обнаруживают и закрывают, не в последнюю очередь благодаря вниманию СМИ и экспертным исследованиям, отмечают в ОП.

Кроме того, в документе предложен более системный подход к установлению границ для управления и регулирования экономических отношений с Россией – подход "Холодная война 2.0".

Это может предусматривать внедрение специального торгового режима с РФ с целью минимизации торговли и блокирования доступа к западным технологиям, рынкам и финансам для перехода к мирной внешней политике.

Прямая речь Ермака: "Это очередной коллективный продукт рабочей группы с реальным прикладным эффектом: все конкретные компании, схемы обхода санкций, выводы, указанные в документе, уже отрабатываются нашими партнерами. Мы настаиваем на усилении санкционного давления и на внедрении максимально системного ограничительного подхода к режиму взаимодействия со страной-террористом".

Детали: Отчет структурирован по трем основным секторам: финансовым, энергетическим санкциям и военно-промышленному комплексу.

Анализ вооружения российской армии в Украине показывает широкое использование технологических компонентов производства США, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Японии, Китая и Тайваня.

Названы: Mesit ASD S.R.O (Чехия), VKG Oil (Эстония), Nautech Electronics или SBIS Technology (Россия), Amkor Technologies (США поставляет продукцию через филиппинское подразделение), TaT Technologies (Израиль), Shenzhen Baoshi Technologies Co Ltd (КНР), Schaeffler Aerospace Gmbh&Co. Kg (Германия), Esp Safety Pvt Ltd (Индия), Ningbo Jiangbei Xinye Metal Works Co (КНР), Qingdao Evergreen Machinery Co Ltd (КНР), Binzhou Zili Precision Metal Technology Co Ltd (КНР), Wudi Runxin Stainless Steel Products (КНР), Risbridger (Великобритания), Aeroforge (США), TOO Zenit-K (Казахстан), ООО "Кнтант-Астана" (Казахстан). PJP Tech Co, Ltd (Южная Корея), Photic Nova Technique inc. (Южная Корея), POSSIBLE, INC (Япония), Quindago Sources Optics (КНР), Walz Elektronic (Германия), Alta Industries Srl (Италия), ОАО "Планар" (Беларусь), ОАО "Интеграл" (Беларусь), ОАО "Пеленг" (Беларусь), Jema France (Франция), Valvo Bauelemente Gmbh (Германия), Secret Guardian LTD (Израиль), ЗАО "Профессиональные сетевые системы" (Беларусь), ОАО "КБ Дисплей" (Беларусь), ООО "Ителсис Бел" (Беларусь), ОАО "НИИЭВМ" (Беларусь), ООО "Глобал Фотон" (Россия).

Предлагается наложить санкции на российских производителей и компании, производящие компоненты.

В финансовой сфере используются посредники для сокрытия конечных бенефициаров средств, а также введение дополнительных мер для избежания санкций.

К примеру, российский олигарх Мельниченко передал своей жене право собственности на швейцарскую компанию EuroChem за день до введения против него санкций ЕС. Алишер Усманов избежал санкций, передав огромные активы одной из своих сестер Саодат Нарзиевой, акушеру из Ташкента, отмечают в ОП.

Нефть российского происхождения смешивают с нефтью из другой страны, пока нероссийский компонент не превысит пороговый уровень, после которого эта нефть больше не классифицируется как российская. Также утверждается, что Россия создает теневой флот танкеров во избежание текущих и будущих санкций.

Танкерный флот компании "Волжское пароходство", принадлежащей российскому олигарху Лисину, который до сих пор попал только под санкции Австралии, используется для транспортировки нефти или нефтепродуктов из российских портов в пункт перевалки в 20 морских милях от них.

В документе призывают западные экономики утвердить более последовательные и комплексные санкции, особенно в отношении военных предприятий, а также улучшить формулировку санкций, чтобы устранить лазейки, разрешающие такую ​​торговлю.

Ввести секторальные санкции в отношении всей торговли продукцией военного назначения с Россией с применением санкций в отношении всех юридических лиц российского военно-промышленного комплекса и их торговых партнеров.

Санкции, применяемые к конечному собственнику и контролеру активов, также должны применяться к любому номинальному лицу, получившему официальное право собственности на активы в рамках стратегии уклонения от санкций, считают в группе Ермака-Макфола.

Профессиональные консультанты, способствующие уклонению от санкций, должны быть основной целью для вторичных санкций, включая угрозу запрета заниматься профессиональной деятельностью по крайней мере на несколько лет в случае содействия нарушению санкций.

Группа предлагает "санкционной коалиции" составить список нарушителей ("черный список") транспортировщиков нефти, трейдеров, финансистов, страховщиков и поставщиков технических транспортных услуг, которые помогали России избежать нефтяного эмбарго.