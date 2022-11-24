Європарламент: Режим Лукашенка разом із Росією має відповісти за воєнні злочини в Україні

Білоруський режим Олександра Лукашенка розділяє з Росією відповідальність за воєнні злочини в Україні, за які він має бути притягнутий до відповідальності перед міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом.

Про це йдеться у затвердженій Європарламентом резолюції, пише "Європейська правда".

У резолюції євродепутати повторюють свій заклик до країн ЄС та Європейської комісії накласти на Білорусь ті самі санкції, які вони наклали на Росію.

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Вони також закликають інститути ЄС підтримати білоруські незалежні інформаційні агентства, такі як Nexta, і закликають до більш систематичної співпраці між ЄС і представниками білоруських демократичних сил.

"Підтримуючи позицію білоруської демократичної опозиції щодо того, що Білорусь має бути визнана окупованою територією, з якої російські війська мають бути негайно виведені, парламент рішуче засуджує участь уряду Лукашенка у війні Росії проти України", - йдеться в резолюції.

Європарламент також рішуче засуджує необґрунтовані та політично вмотивовані вироки, ухвалені більш ніж 1400 політичним в'язням у Білорусі, в тому числі членам так званої "дванадцятки Автуховича".

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Він також засуджує триваюче позбавлення волі лауреата Нобелівської премії миру 2022 року Алеся Біляцького і закликає режим Лукашенка забезпечити його звільнення до церемонії нагородження в Осло 10 грудня.

Нагадаємо, Європарламент проголосував за рішення не приймати у ЄС паспорти та інші проїзні документи, видані Росією у незаконно окупованих регіонах України та Грузії.