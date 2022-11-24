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Європарламент: Режим Лукашенка разом із Росією має відповісти за воєнні злочини в Україні

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 18:19

Білоруський режим Олександра Лукашенка розділяє з Росією відповідальність за воєнні злочини в Україні, за які він має бути притягнутий до відповідальності перед міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом.

Про це йдеться у затвердженій Європарламентом резолюції, пише "Європейська правда".

У резолюції євродепутати повторюють свій заклик до країн ЄС та Європейської комісії накласти на Білорусь ті самі санкції, які вони наклали на Росію.

Вони також закликають інститути ЄС підтримати білоруські незалежні інформаційні агентства, такі як Nexta, і закликають до більш систематичної співпраці між ЄС і представниками білоруських демократичних сил.

"Підтримуючи позицію білоруської демократичної опозиції щодо того, що Білорусь має бути визнана окупованою територією, з якої російські війська мають бути негайно виведені, парламент рішуче засуджує участь уряду Лукашенка у війні Росії проти України", - йдеться в резолюції.

Європарламент також рішуче засуджує необґрунтовані та політично вмотивовані вироки, ухвалені більш ніж 1400 політичним в'язням у Білорусі, в тому числі членам так званої "дванадцятки Автуховича".

Він також засуджує триваюче позбавлення волі лауреата Нобелівської премії миру 2022 року Алеся Біляцького і закликає режим Лукашенка забезпечити його звільнення до церемонії нагородження в Осло 10 грудня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європарламент проголосував за рішення не приймати у ЄС паспорти та інші проїзні документи, видані Росією у незаконно окупованих регіонах України та Грузії.

Теми: ЄвропарламентБілорусьРосіявійна
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