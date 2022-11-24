Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европарламент: Режим Лукашенко вместе с Россией должен ответить за военные преступления в Украине

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 18:19

Белорусский режим Александра Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен быть привлечен к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Об этом говорится в утвержденной Европарламентом резолюцией, пишет "Европейская правда".

В резолюции евродепутаты повторяют свой призыв к странам ЕС и Европейской комиссии наложить на Беларусь те же санкции, которые они наложили на Россию.

Они также призывают институты ЕС поддержать белорусские независимые информационные агентства, такие как Nexta и призывают к более систематическому сотрудничеству между ЕС и представителями белорусских демократических сил.

"Поддерживая позицию белорусской демократической оппозиции о том, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией, с которой российские войска должны быть немедленно выведены, парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины", - говорится в резолюции.

Европарламент также решительно осуждает необоснованные и политически мотивированные приговоры, вынесенные более чем 1400 политическим заключенным в Беларуси, в том числе членам так называемой "двенадцатки Автуховича".

Он также осуждает продолжающееся лишение свободы лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и призывает режим Лукашенко обеспечить его освобождение до церемонии награждения в Осло 10 декабря.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Европарламент проголосовал за решение не принимать в ЕС паспорта и другие проездные документы, выданные Россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии.

Темы: ЕвропарламентБеларусьРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ обыскала УПЦ МП на Буковине: методички из Москвы и россияне в рясах

Генсек НАТО прокомментировал идею Польши, чтобы Германия переместила Patriot в Украину

Арахамия ездил в Вену на встречу с Фирташем - расследование

Из Кремля "уходят" куратора всех российских выборов, этого хотят силовики – СМИ

Журналисты нашли разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене

Украинские защитники точным ударом ликвидировали 20 оккупантов в Зеленом Яру – Генштаб

Все новости...
Европарламент
Европарламент запретил в ЕС документы, выданные РФ на оккупированных территориях Украины
Европарламент поддержал предложение о выделении Украине 18 млрд евро в 2023 году
Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду
Последние новости
16:31
USAID передало "Укрзализныце" более 20 тысяч одеял для пунктов обогрева
16:29
Большинство граждан Молдовы против вступления в НАТО - опрос
16:20
Binance выделяет $1 млрд на спасение мировой криптоиндустрии после банкротства FTX
16:10
В Херсоне открыли центры выдачи гумдопомощи и "Пункты несокрушимости": адреса
16:03
фотоПриватБанк возобновил работу отделений в освобожденных Великом Бурлуке и Снигиревке
16:02
Германия готовит новую помощь для Украины из-за повреждения инфраструктуры: 100 генераторов и прочее
16:00
АМКУ оштрафовал связанные с "Северным потоком-2" компании почти на 50 миллионов
15:56
Киносообщество требует у властей отправить в отставку руководитель "Госкино"
15:53
Программа релокации позволила сохранить более 35 тысяч рабочих мест – Минэкономики
15:50
Толстого заменили на Бандеру: в центре Винницы переименовали улицу
Все новости...