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Европарламент: Режим Лукашенко вместе с Россией должен ответить за военные преступления в Украине

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 17:19

Белорусский режим Александра Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен быть привлечен к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Об этом говорится в утвержденной Европарламентом резолюцией, пишет "Европейская правда".

В резолюции евродепутаты повторяют свой призыв к странам ЕС и Европейской комиссии наложить на Беларусь те же санкции, которые они наложили на Россию.

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Они также призывают институты ЕС поддержать белорусские независимые информационные агентства, такие как Nexta и призывают к более систематическому сотрудничеству между ЕС и представителями белорусских демократических сил.

"Поддерживая позицию белорусской демократической оппозиции о том, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией, с которой российские войска должны быть немедленно выведены, парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины", - говорится в резолюции.

Европарламент также решительно осуждает необоснованные и политически мотивированные приговоры, вынесенные более чем 1400 политическим заключенным в Беларуси, в том числе членам так называемой "двенадцатки Автуховича".

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Он также осуждает продолжающееся лишение свободы лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и призывает режим Лукашенко обеспечить его освобождение до церемонии награждения в Осло 10 декабря.

Напомним, Европарламент проголосовал за решение не принимать в ЕС паспорта и другие проездные документы, выданные Россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии.

Темы: ЕвропарламентБеларусьРосcиявойна
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