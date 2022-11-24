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Румунія готова постачати Молдові електроенергію, але зв'язність мереж недостатня - президент

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 18:42

Румунія готова продовжувати постачати електроенергію в Молдову, але на заваді стоїть низька зв'язність мереж двох країн.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на пресконференції у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Досі ми постачали все, про що нас просили", - сказав Йоганніс журналістам після зустрічі з президентом Литви у Вільнюсі. 

"Але відключення відбуваються тому, що ... румунська-молдовська зв'язність мереж недостатня. Більшість електроенергії, яку пропонує Румунія, проходить через Україну", - додав Йоганніс.

Румунські виробники електроенергії почали продавати електроенергію Молдові за фіксованою ціною у жовтні.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив на цьому тижні, що Румунія забезпечує від 80% до 90% потреб Молдови в електроенергії.

Нагадаємо, після ракетних ударів РФ по Україні 23 листопада Молдова, яка теж залежить від української енергосистеми, частково опинилася без електропостачання

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Тепер у Молдові чекають нових відключень світла, якщо РФ продовжить обстріли України.

Теми: РумуніяМолдоваелектроенергія
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