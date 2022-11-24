Румыния готова поставлять Молдове электроэнергию, но связность сетей недостаточна – президент

Румыния готова продолжать поставлять электроэнергию в Молдову, но этому мешает низкая связность сетей двух стран.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"До сих пор мы поставляли все, о чем нас просили", - сказал Йоханнис журналистам после встречи с президентом Литвы в Вильнюсе.

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"Но отключения происходят потому, что... румынская-молдавская связность сетей недостаточна. Большинство электроэнергии, которую предлагает Румыния, проходит через Украину", - добавил Йоханнис.

Румынские производители электроэнергии стали продавать электроэнергию Молдове по фиксированной цене в октябре.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил на этой неделе, что Румыния обеспечивает от 80% до 90% потребностей Молдовы в электроэнергии.

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Напомним, после ракетных ударов РФ по Украине 23 ноября Молдова частично оказалась без электроснабжения.

Теперь в Молдове ждут новые отключения света, если РФ продолжит обстрелы Украины.