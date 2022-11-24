Росія каже своїм військовим, що для перемоги їх має бути 5 мільйонів – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, військово-політичне керівництво РФ розповсюджує серед військовослужбовців документ "Висновки війни з НАТО в Україні", де йдеться про необхідність залучення 5 млн російських військових для перемоги у війні.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Частина даного шедевру ("Висновки війни з НАТО в Україні" - ред.) серед іншого висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ, серед яких – неспроможність командирів командувати особовим складом у військах, незадовільний стан дисципліни та бойової підготовки, застарілість озброєння та військової техніки, неможливість прийняття командирами рішень без обов'язкового погодження з командуванням тощо. Водночас в кожному документі зазначається, що Сили оборони України мають досить високий рівень оснащення, а їх командири на усіх рівнях можуть самостійно приймати рішення в бойових умовах.

Реклама:

Також в документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення Росією перемоги чисельний склад її армії має становити близько 5 млн військовослужбовців".

Деталі: Громов відзначив, що за оцінками окремих офіцерів ЗС РФ, це може означати проведення найближчим часом чергової хвилі мобілізації та запровадження в країні воєнного стану.

Відповідаючи на питання, чи формують в Генштабі ЗСУ документ щодо потреб Сил оборони у разі збільшення чисельності ворожої армії, Громов зазначив, що така робота ведеться постійно.