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Россия говорит своим военным, что для победы их должно быть 5 миллионов – Генштаб ВСУ

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 19:04
Российские мобилизованные, фото Getty Images

По данным Генштаба ВСУ, военно-политическое руководство РФ распространяет среди военнослужащих документ "Выводы войны с НАТО в Украине", где речь идет о необходимости привлечения 5 млн. российских военных для победы в войне.

Источник: замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Часть данного шедевра ("Выводы войны с НАТО в Украине" - ред.), среди прочего, освещает основные проблемы российских оккупационных войск, среди которых – неспособность командиров командовать личным составом в войсках, неудовлетворительное состояние дисциплины и боевой подготовки, устаревшие вооружение и военная техника, невозможность принятия командирами решений без обязательного согласования с командованием и т.д. В то же время, в каждом документе отмечается, что Силы обороны Украины имеют достаточно высокий уровень оснащения, а их командиры на всех уровнях могут самостоятельно принимать решения в боевых условиях.

Также в документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы численный состав ее армии должен составлять около 5 млн военнослужащих".

Детали: Громов отметил, что, по оценкам отдельных офицеров ВС РФ, это может означать проведение в ближайшее время очередной волны мобилизации и введение в стране военного положения.

Отвечая на вопрос, формируют ли в Генштабе ВСУ документ о нуждах Сил обороны в случае увеличения численности вражеской армии, Громов отметил, что такая работа ведется постоянно.

Темы: РосcиямобилизацияГенштабвойна
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