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Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 18:18

Верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України в Ірландії, пише "Європейська правда".

"Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

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Напередодні румунські депутати та сенатори проголосували на спільному засіданні за Декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду (Голодомору), якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 - 1933 роках.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із заявою, вшановуючи жертв Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорював з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком питання визнання Британією Голодомору геноцидом українського народу.

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А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Нідерланди визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Теми: голодоморгеноцидІрландія
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