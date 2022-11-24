Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа

Верхняя палата парламента Ирландии - Шенад Эрен - признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщило посольство Украины в Ирландии, пишет "Европейская правда".

"Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия принадлежит к числу наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Накануне румынские депутаты и сенаторы проголосовали на совместном заседании за Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода (Голодомора), которому подвергся украинский народ в результате советской оккупации в 1932 - 1933 годах.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выступил с заявлением в память о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

Ранее президент Владимир Зеленский обсуждал с премьером Великобритании Риши Сунаком вопрос о признании Британии Голодомора геноцидом украинского народа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Нидерланды признать Голодомор геноцидом украинского народа.