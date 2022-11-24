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Росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 19:39

Російська Федерація надалі не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), але залишається його членом.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова

Пряма мова: "Продовжуємо звільняти ЮНЕСКО від російської окупації. Отримали чудову новину з Парижу про те, що Росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини Організації. І хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму".

Деталі: За словами Джапарової, це був тривалий процес, за яким стояла кропітка робота українських дипломатів, Міністерства культури та інформаційної політики України й Олександра Ткаченка.

Чергова 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО мала відбутися влітку 2022 року в Казані. Проте Україна разом із численними партнерами серед держав-членів ЮНЕСКО порушила питання про недопущення проведення сесії на території держави-агресора. 

Також Україна активно наполягала на необхідності позбавити Росію головування в Комітеті.

Джапарова нагадала, що під час першого в історії виступу президента України перед членами Виконавчої ради ЮНЕСКО Володимир Зеленський висловив чітку позицію: терористам не місце в Комітеті всесвітньої спадщини.

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Пряма мова: "Разом ми виграли черговий дипломатичний поєдинок. Виграли цей, виграємо і наступні. Вдячні всім партнерам за солідарність з Україною для #StopRussianAggression".

Теми: ЮНЕСКОРосіякультура
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