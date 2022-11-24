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Россия больше не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 19:39

Российская Федерация в дальнейшем не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), но остается его членом.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

Прямая речь: "Продолжаем освобождать ЮНЕСКО от российской оккупации. Получили прекрасную новость из Парижа о том, что Россия больше не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия Организации. И хотя государство-террорист продолжает оставаться членом Комитета, однако его роль сведена к минимуму".

Детали: По словам Джапаровой, это был длительный процесс, за которым стояла кропотливая работа украинских дипломатов, Министерства культуры и информационной политики Украины и Александра Ткаченко.

Очередная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была состояться летом 2022 года в Казани. Однако Украина вместе с многочисленными партнерами среди государств-членов ЮНЕСКО подняла вопрос о недопущении проведения сессии на территории государства-агрессора. 

Также Украина активно настаивала на необходимости лишить Россию председательства в Комитете.

Джапарова напомнила, что во время первого в истории выступления президента Украины перед членами Исполнительного совета ЮНЕСКО Владимир Зеленский выразил четкую позицию: террористам не место в Комитете всемирного наследия.

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Прямая речь: "Вместе мы выиграли очередной дипломатический поединок. Выиграли этот, выиграем и следующие. Благодарны всем партнерам за солидарность с Украиной для #StopRussianAggression".

Темы: ЮНЕСКОРосcиякультура
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