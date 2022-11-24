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Парламент Молдови визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 19:41

Парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це пише "Європейська правда".

За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було. Представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію. 

Перед голосуванням депутати від комуністів та партії "Шор" вийшли з сесійної зали.

"Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім'я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу", - йдеться в декларації.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.

"Пам'ять Голодомору і прихильність загальнолюдським цінностям зобов'язує нас до солідарності з українським народом задля припинення політики геноциду українського народу у XXI столітті та порятунку миру і свободи на європейському континенті", - йдеться в документі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у четвер верхня палата парламенту Ірландії також визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Напередодні румунські депутати та сенатори проголосували на спільному засіданні за Декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду (Голодомору), якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 - 1933 роках.

Теми: голодоморгеноцидМолдоваУкраїна
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