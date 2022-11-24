Парламент Молдовы признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Молдовы на заседании в четверг принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом пишет "Европейская правда".

За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было. Представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки дня декларацию. Перед голосованием депутаты от коммунистов и партии "Шор" вышли из сессионного зала.

"Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт преднамеренного геноцида против украинского народа", - говорится в декларации.

Парламент Молдова также обращается с призывом ко всем парламентам мира, международным учреждениями проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932-1933 годы.

"Память Голодомора и приверженность общечеловеческим ценностям обязывает нас к солидарности с украинским народом для пресечения политики геноцида украинского народа в XXI веке и спасения мира и свободы на европейском континенте", - говорится в документе.

Ранее в четверг верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.