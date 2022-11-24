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ТЕС, ГЕС та АЕС забезпечили вже близько 50% потреб України

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 19:12

Близько половини потреб споживання в Україні забезпечили виробники електроенергії станом на 7-му вечора четверга 24 листопада, дефіцит у системі – 50%.

Джерело: "Укренерго"

Дослівно: "Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС". 

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Деталі: Укренерго нагадує, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни, але після вимушеної зупинки АЕС повертаються в робочий режим повільно: це технологічна необхідність.

У першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. 

Триває поступове заживлення побутових споживачів.

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Дослівно: "Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України.  Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення.

Хочемо ще раз наголосити: після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери.

Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі – все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти обʼєднану енергосистему, попри російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні".

Деталі: "Укренерго" закликало українців, у яких вже з’явилася електроенергія, з розумінням поставитись до того, що графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти. 

Ремонтні бригади "Укренерго" разом з колегами з обленерго ні на хвилину не припиняють аварійно-відновлювальні роботи, але обсяги пошкоджень такі, що на їх ліквідацію потрібно більше часу, ніж раніше.

Теми: електроенергіяенергетикаАЕСвійна
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