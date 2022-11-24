Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ТЭС, ГЭС и АЭС обеспечили уже около 50% потребностей Украины

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 19:12

Около половины потребностей потребления в Украине обеспечили производители электроэнергии по состоянию на 7 вечера четверга 24 ноября, дефицит в системе – 50%.

Источник: "Укрэнерго"

Дословно: "По состоянию на 19:00 производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей потребления в стране. Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС". 

Реклама:

Детали: "Укрэнерго" напоминает, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны, но после вынужденной остановки АЭС возвращаются в рабочий режим медленно: это технологическая необходимость.

В первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. 

Продолжается постепенное запитывание бытовых потребителей.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Последствия вчерашней ракетной атаки ощущают все регионы Украины.  Невозможно сейчас назвать никаких точных сроков полного восстановления.

Хотим еще раз подчеркнуть: после вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Были поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключение осуществляют диспетчеры.

Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, несмотря на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы".

Детали: "Укрэнерго" призвало украинцев, у которых уже появилась электроэнергия, с пониманием отнестись к тому, что графики плановых и аварийных отключений продолжат действовать. 

Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго ни на минуту не прекращают аварийно-восстановительные работы, но объемы повреждений таковы, что на их ликвидацию требуется больше времени, чем раньше.

Темы: электроэнергияэнергетикаАЭСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
электроэнергия
Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию
Государство платило солнечным станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации - СМИ
В России веерные отключения электроэнергии, РФ ограничила перетоки в Китай
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: