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ТЭС, ГЭС и АЭС обеспечили уже около 50% потребностей Украины

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 20:12

Около половины потребностей потребления в Украине обеспечили производители электроэнергии по состоянию на 7 вечера четверга 24 ноября, дефицит в системе – 50%.

Источник: "Укрэнерго"

Дословно: "По состоянию на 19:00 производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей потребления в стране. Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС". 

Детали: "Укрэнерго" напоминает, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны, но после вынужденной остановки АЭС возвращаются в рабочий режим медленно: это технологическая необходимость.

В первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. 

Продолжается постепенное запитывание бытовых потребителей.

Дословно: "Последствия вчерашней ракетной атаки ощущают все регионы Украины.  Невозможно сейчас назвать никаких точных сроков полного восстановления.

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Хотим еще раз подчеркнуть: после вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Были поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключение осуществляют диспетчеры.

Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, несмотря на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы".

Детали: "Укрэнерго" призвало украинцев, у которых уже появилась электроэнергия, с пониманием отнестись к тому, что графики плановых и аварийных отключений продолжат действовать. 

Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго ни на минуту не прекращают аварийно-восстановительные работы, но объемы повреждений таковы, что на их ликвидацию требуется больше времени, чем раньше.

Темы: электроэнергияэнергетикаАЭСвойна
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