Зеленський збирав Ставку: думають, як забезпечити зв’язок в умовах війни

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, розвідка доповідала про плани ворога на найближчий час, а також розглядалося забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку.

Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час.

Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

Крім того, члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення".

Деталі: Також зазначається, що було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони.