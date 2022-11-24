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Зеленский собирал Ставку: думают, как обеспечить связь в условиях войны

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 19:24
Зеленский собирал Ставку: думают, как обеспечить связь в условиях войны
Владимир Зеленский, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором в частности разведка докладывала о планах врага на ближайшее время, а также рассматривалось обеспечение стабильности связи в условиях войны.

Источник: сайт президента

Дословно: "Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении.

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Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах неприятеля на ближайшее время.

Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание".

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Детали: Также отмечается, что была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.

Темы: Зеленскийвойна
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