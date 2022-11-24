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Європарламент наполягає, щоб ЄС заморозив фінансування для Угорщини

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 20:43

Європейський парламент наполягає на тому, що Євросоюз має заморозити фінансування Угорщини.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції, пише "Європейська правда".

У резолюції євродепутати заявляють, що 17 заходів щодо виправлення ситуації, узгоджених Єврокомісією та Угорщиною, "недостатньо для усунення наявного системного ризику для фінансових інтересів ЄС", навіть у разі їх повної реалізації.

Вони закликають держави-члени ЄС ухвалити запропоновані заходи відповідно до спеціального регламенту, щоб захистити бюджет ЄС від порушень принципів правової держави в Угорщині, і скасувати їх тільки після того, як угорські заходи з виправлення ситуації дадуть стійкий ефект.

"Якщо ці заходи будуть скасовані в майбутньому, Союз має перейти до фінансової корекції", - додають вони.

На думку євродепутатів, ризик нецільового використання коштів ЄС в Угорщині зберігається, і Комісія не повинна затверджувати план відновлення і стійкості Угорщини, доки країна повністю не виконає всі рекомендації у сфері верховенства права і всі відповідні рішення Суду ЄС і Європейського суду з прав людини.

Євродепутати закликають Комісію та Раду ЄС не піддаватися тиску, який чинить на них Угорщина, блокуючи важливі рішення ЄС, такі як виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні та укладення глобальної угоди про мінімальну ставку корпоративного податку.

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Таке "зловживання" правилом одностайного голосування не повинно "мати жодного впливу" на рішення щодо плану відновлення Угорщини та застосування законодавства про обумовленість верховенства права, йдеться у тексті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія готується затвердити виділення Угорщині коштів на загальну суму до 14,7 мільярдів євро.

Теми: ЄвропарламентУгорщина
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