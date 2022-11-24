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Европарламент настаивает, чтобы ЕС заморозил финансирование для Венгрии

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 20:43

Европейский парламент настаивает на том, что Евросоюз должен заморозить финансирование Венгрии.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции, пишет "Европейская правда".

В резолюции евродепутаты заявляют, что 17 мер по исправлению ситуации, согласованных Еврокомиссией и Венгрией, "недостаточно для устранения существующего системного риска для финансовых интересов ЕС", даже в случае их полной реализации.

Они призывают государства-члены ЕС принять предложенные меры в соответствии со специальным регламентом, чтобы защитить бюджет ЕС от нарушений принципов правового государства в Венгрии, и отменить их только после того, как венгерские меры по исправлению ситуации дадут устойчивый эффект.

"Если эти меры будут отменены в будущем, Союз должен перейти к финансовой коррекции", - добавляют они.

По мнению евродепутатов, риск нецелевого использования средств ЕС в Венгрии сохраняется, и Комиссия не должна утверждать план восстановления и устойчивости Венгрии, пока страна полностью не выполнит все рекомендации в области верховенства права и все соответствующие решения Суда ЕС и Европейского суда по правам человека.

Евродепутаты призывают Комиссию и Совет ЕС не поддаваться давлению, которое оказывает на них Венгрия, блокируя важные решения ЕС, такие, как выделение 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине и заключение глобального соглашения о минимальной ставке корпоративного налога.

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Такое "злоупотребление" правилом единогласного голосования не должно "иметь никакого влияния" на решение по плану восстановления Венгрии и применение законодательства об обусловленности верховенства права, говорится в тексте.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия готовится утвердить выделение Венгрии средств на общую сумму до 14,7 миллиардов евро.

Темы: ЕвропарламентВенгрия
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