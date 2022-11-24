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Росіяни під вечір обстріляли Херсон – вбили чотирьох людей

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 20:46
Херсон після чергового обстрілу, скриншот

Російські загарбники у четвер ввечері обстріляли житловий район Херсона з артилерії та РСЗО, внаслідок чого загинули четверо людей, ще шестеро поранені. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Деталі: "Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.

Деталі: Станом на 20:15 відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох із них росіяни забрали життя.

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Теми: Херсонвійна
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